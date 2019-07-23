ضبط كميات كبيرة من سماد اليوريا الذي يستخدم في صناعة المتفجرات بلحج

ضبطت نقطة الرباط التابعة للكتيبة الثالثة احتياط كميات كبيرة من سماد اليوريا وسجائر مهربة كانت على متن دينا تحمل ترخيص مواد غذائية . واثناء التفتيش وجد افراد النقطة ان الشاحنة لا تحمل مواد غذائية بل اسمدة مهربة وسجائر، ويستخدم سماد اليوريا في صناعة المتفجرات . وقامت قيادة النقطة بتسليم المضبوطات الى معسكر الوية الدعم والاسناد لاتخاذ الاجراءات القانونية. Advertisements وتعتبر نقطة الرباط من اهم النقاط الامنية في المدخل الشمالي لعدن وضبطت خلال الفترة الماضية العديد من المخدرات والاسمدة المهربة واسلحة . وعبر قائد الكتيبة الثالثة احتياط خلدون بافخسوس عن شكرة وتقديرة لافراد النقطة وعلى ما يتمتعوا به من حس امني. وقال : ان نقطة الرباط المركزية ستقف ضد كل من يعبث بأمن واستقرار عدن و ستمنع تهريب المواد المحضورة والمهربة".

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