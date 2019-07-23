تفاوت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق صنعاء الثلاثاء

تشھد أسعار الخضروات والفواكة في العاصمة صنعاء تفاوتاً كبيراً.

وینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات والفواكة واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء لیومنا الثلاثاء، حسبما رصد مراسلنا:

ـ الطماطم = 700 ریالا

ـ البصل = 450 ریال

ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة

ـ الكوسة =450 ریال

ـ الكوبش = 150 ریالا

ـ البطاطس = 400ریال

ـ اللیمون = 1000 ریال

ـ الخیار = 700 ریال

الباذنجان 400 =ریال

ـ الفلفل = 1000 ریال

ـ الجزر = 500 ريالاً

.البیبار = 400 ریال

ـ الموز = 400 ریالا

ـ التفاح خارجي = 1500 ریال

ـ التفاح بلدي = 800 ریال

ـ البطیخ = 350 ریال

ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال

ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

ـ البرتقال عادي = 400 ریالا

ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال

ـ الفرولة = 1500 ریال

ـ الجوافة = 2000 ریال

ـ الكومثرى = 1000 ریال

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ـ الشمام = 300 ریال

ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد

ـ اللحم بقري = 4000 ریال

ـ الدقة بقري = 4000 ریال

ـ الدقة غنمي = ریال

ـ الدیرك = 3500 ریال

ـ الجحش = 1600 ريال

.الثمد = 2000 ریال

ـ عنبریة = 3000 ریال

ـ البیاض = 1300 ریال

ـ ھامور = 1500ریال

ـ جمبري = 3000 ریال

ـ التونة = 2500 ریال

ـ السخلة = 4000 ریال

ـ البقط = 3000 ریال

ـ باغة = 600 ریال

ـ القد = 4000 ریال

ـ سولفش = 2000 ریال

ـ الغویزي = 2500 ریال

ـ أبو عیون = 3000 ریال

ـ اللخم = 2000 ریال

ـ الزینوب = 2500

ـ وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، فهنا ما سعره 1200، ومن 1500، ومن 1700، ومن2000، و2500 و3000 ریال. مع الإشارة إلى أنه شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضیة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتیجة لانهیار العملة المحلیة.

ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 30 بیضة حالیا بـ 1700 ريالاً