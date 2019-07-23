تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن

تواصل أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة المؤقتة عدن، إستقرارها النسبي، اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما أفاد مراسلنا .
وذكر مراسلنا أن أسعار الطماطم بلغت اليوم 400 ريال يمني للكيلو الواحد فيما بلغت أسعار البطاطيس 350 ريال يمني ، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 400 ريال للكيلو الواحد عند معظم محلات بيع الخضروات .
وأنخفضت أسعار الجزر والخيار إلى 450 ريال يمني للكيلو الخيار و 350 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .
وفيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن " الخضرة الحالية " فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1000 و 800 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .
كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوج 1500 ريال، وظلت أسعار المانجا على حالها عند 1200 ريال للكيلو الواحد .
أما أسعار اللحم الضأن فتراجعت إلى 5000 ريال للكيلو الواحد بعد إرتفاعها إلى 7000 ريال خلال فترة عيد الفطر المبارك، بزيادة 3 الاف ريال عن سعر اللحم المستورد " الصومالي " .
أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .
فيما أرتفعت أسعار الدجاج بنسبة بسيطة جداً مؤخراً وتتراوح أسعارها بحسب حجمها ما بين 2000 ريال و1200 ريال يمني .
فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، وبلغ أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 2500 للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .
ويوجد شحة في الأسماك المعروضة بحراج صيرة بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها سواحل المنطقة والتي منعت الصيادين عن ممارسة الصيد .
ولذلك إرتفعت أنواع الأسماك المعروضة ومنها الدرة والصولفيش والهامور والبياض والجحش، إلى 6000 بحسب حجمها وجودتها .
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