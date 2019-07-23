مخيم نور العون الـ 45 يسهم في إعادة البصر لـ(253) شخصاً في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز



ساهم مخيم نور العون الطبي المجاني الـ45 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في إعادة البصر لـ (253) شخصاً في محافظة تعز بإشراف العون المباشر ـ مكتب اليمن وتمويل متابعي Q8ping 2019 .

المخيم الذي أقيم في مستشفى خليفة بمديرية الشمايتين محافظة تعز في الفترة من 14 ـ 20 يوليو، أجرى الفحوصات الطبية لـ(1642) شخصاً، والعمليات الجراحية لـ(253) حالة .

وأكدت مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي، نجاح المخيم الذي استقطب المرضى من كافة مناطق محافظة تعز، مشيرة إلى انخفاض قدرة الناس في اليمن على تحمل تكاليف الرعاية الصحية في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية.

وأشارت إلى أن العون المباشر تحرص على الوصول إلى المرضى في مناطقهم وتقديم الرعاية الصحية حيث يصعب على الكثير من السكان الوصول إلى الخدمات الصحية مع استمرار انهيار النظام الصحي و النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية.

وأعربت عن الشكر لمتابعي Q8ping ، والشركاء المحليين المساهمين في تنفيذ مخيم نور العون الـ 45 مكتبي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة العيون الطبية ومستشفى خليفة العام والكوادر الطبية والصحية والفرق المتطوعة وكل من ساهم في إنجاح المخيم

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فيما أشار منسق مخيمات نور العون في مكتب اليمن فريد الدهمشي إلى الخدمات التي قدمتها الفرق الطبية والجراحية والتطوعية بالمخيم ، موضحاً أن مؤسسة العيون الطبية المنفذة للمخيم أجرت الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية للمرضى ووفرت بعض الأدوية والنظارات الطبية والشمسية ، مؤكداً نجاح العمليات بنسبة (100%).

وبيّن أن الفريق الطبي أجرى خلال اليومين الأول والثاني الكشف الطبي على الحالات ثم إجراء العمليات الجراحية والمتابعة لها في بقية أيام المخيم في الفترة من 14 ـ 20 يوليو الجاري في مستشفى خليفة العام بمديرية الشمايتين.

وقال الدهمشي إن المخيم أجرى معاينات شاملة لـ (1642) شخصاً، و فحوصات مخبرية ومعاينات باطنية لـ (280) شخصاً وصرف علاجات بشكل عام لـ (843) شخصاً كما تم إجراء عمليات سحب مياه بيضاء مع زراعة العدسات و صرف علاجات ونظارات شمسية لـ(253) شخصاً.