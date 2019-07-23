ضبط كميات كبيرة من الحشيش طريقها للحوثيين في الجوف

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، عن ضبط كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وتحدث موقع وزارة الدفاع" سبتمبر نت" عن مصدر أمني قوله، أن نقطة أمنية ضبطت في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف وحضرموت، شاحنة على متنها 295 كيلو غرام، من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح المصدر أن كميات الحشيش كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء.
ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة سائق الشاحنة، مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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