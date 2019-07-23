شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة غريبة ومضحكة.. قيادي حوثي يعتقل جيرانه بصنعاء ويزج بهم في السجن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غريبة من نوعها، قام قيادي في مليشيات الحوثي الإنقلابية، أمس ، بإعتقال عدد من جيرانه بتهمة سرقة شبك صغير من مزرعته غرب صنعاء .

وأفادت مصادر محلية في منطقة ضلاع همدان بمحافظة صنعاء ، في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " أن القيادي الحوثي علي قاسم الأمير، أعتقل عددا من جيرانه وزج بهم في السجن بتهمة سرقة شبك صغير من مزرعته.

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وأضافت المصادر، أن القيادي الحوثي الذي عين مؤخرا أمين الصندوق في وزارة الداخلية بحكومة الحوثي غير المعترف بها ،أستغل نفوذه للتنكيل بجيرانه، بمبرر اختفاء شبك صغير ومتهالك قيمته لا تساوي شيئا .

وأشارت المصادر، إلى أن أسرة أحد المعتقلين كانت قد عفت عن نجل القيادي الحوثي، بعد قيامه بقتل أحد ابنائها الذي كان في مقتبل العمر، لكن القيادي الحوثي تنكر لذلك.

ولفتت المصادر، إلى أن القيادي الحوثي علي قاسم الأمير تحول إلى اقطاعي كبير في منطقة ضلاع همدان ، حيث قام مؤخرا بشراء مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة.