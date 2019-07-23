تصريحات مثيرة لمسؤول إماراتي بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

بعد ما يزيد عن اربع سنوات من العدوان على اليمن، خرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ليقول أن “الحروب الحديثة” معقدة، وضرب مثالا بسوريا والعراق وأفغانستان، في محاولة لتبرير فشل بلاده في اليمن.

وبرر قرقاش انسحاب قوات بلاده من اليمن زاعما انه يأتي لإفساح المجال للمشروع السياسي، موضحاً في تغريدات له على “تويتر”، إن التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدوات سياسية وعسكرية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأثارت تصريحات قرقاش ثورة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما وأن اعلان الانسحاب ما يزال شكليا ، كما يأتي بعد مقتل وجرح ما يزيد عن 100 الف يمني.

Advertisements

وتأتي تغريدات قرقاش بعد أيام من انسحاب قوات إماراتية من مواقع وقواعد عسكرية في مأرب والساحل الغربي، وإحلال قوات سعودية بديلة عنها.

وتورطت الإمارات على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات اغتيال في جنوب اليمن وشن غارات على المدنيين في شمال، بالإضافة إلى إنشاء تشكيلات مسلحة ومجموعات انفصالية ، وكذلك إدارة سجون سرية تمارس فيها التعذيب بحق المعتقلين.

وتدعم الإمارات الجماعات المتشددة بمختلف الاسلحة.

وطالبت تقارير لمنظمات إنسانية بمحاسبة أبوظبي على مغامراتها الفاشلة في اليمن وعدم الاكتفاء بسحب قواتها أو التعويضات الهزيلة التي أعلنت أنها ستقدمها إلى اليمن.