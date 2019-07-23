فساد المرتزقة يتجاوز الحدود في المهرة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة
جملة من الوثائق الخطيرة، كشفتها وسائل إعلامية حول الفساد المشتري في حكومة المرتزقة ، تنوع ما بين قضايا فساد والتلاعب بالمال العام وتعيين الاقارب في دوائر حكومية، كل هذا في محافظة واحدة وعلى يد مسؤول واحد بالمهرة .
وأظهرت إحدى الوثائق توجيه لرئيس حكومة الفار هادي، معين عبدالملك في مذكرة رسمية لمحافظ المهرة في حكومة المرتزقة راجح باكريت يطالبه بإلغاء قرار تعين أحد اقاربه الذي عينه مديراً للشؤون المالية بجمرك شحن وهو ليس من نطاق اختصاص باكريت .
ووثيقة أخرى توجيه معين لباكريت بالتقييد الصارم وعدم تجاوز صلاحيات وزارة المالية ومصالحها الإيرادية وتوريد الرسوم والعائدات الضريبة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن.
ووثيقة ثالثة موجهة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن لتشكيل فريق لمراجعة اختلالات باكريت.
ووثيقة رابعة موجهة لوزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي والسياسي باتخاذ إجراءات ضبط تهريب العملة الأجنبية من منفذ شحن في المهرة وهو إتهام واضح لراجح باكريت .
يذكر أن الفار هادي وجكومته رفضت مطالب المواطنين في المحافظة بإقالة باكريت خلال الفترة الماضية، ويعودالانقلاب المفاجئ على الاخير بسبب قراره عدم تسليم واردات المحافظة لحكومة هادي التي يتهمها بالقساد.
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