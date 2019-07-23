مسام: انتزاع 3014 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال شهر

أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي أن فرق المشروع الميداني نزع خلال الأسبوع الثالث من يوليو 1318 لغما وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3014.
وقال السيد القصيبي إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 559 لغما مضادا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد.
وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت أيضا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة.
وذكر مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام إن فرق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 18 يوليو الجاري من نزع 77129، تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
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