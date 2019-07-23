الصحة تتسلم 500 ألف جرعة لقاح ضد الكوليرا من "اليونيسيف"

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان، الأحد، 500 ألف جرعة من لقاح الكوليرا، قدمتها منظمة اليونيسيف، والمخصصة للجولة الثانية من حملة اللقاح الفموي، ضد مرض الكوليرا، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، أثناء عملية التسليم، "إن هذه الجرعات مخصصة لحملة مكافحة الكوليرا في أربع مديريات، بمحافظات عدن، الضالع، وتعز".

ودعا باعوم الجهات المعنية بسرعة تجهيز غرف حفظ اللقاحات الخاصة، في مطار عدن الدولي، ومستشفى الجمهورية العام، لاستقبال الكميات اللاحقة من اللقاحات الإضافية.

من جانبه أكد مدير مكتب منظمة اليونيسف بعدن، تشارلز نزوكي، أن اللقاحات إلتي تم تسليمها اليوم مخصصة لمكافحة مرض الكوليرا في أربع مديريات يمنية، مشيراً إلى التزام المنظمة الأممية بمساعدة الحكومة اليمنية في القضاء على الأوبئة والأمراض.