شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..(صورة) الدكتورة النابغة اليمنية التي احتفت بانجازها الغير مسبوق بابتكار علاج ناجع لمرض فتاك يقتل «20»الف يمني كل عام كبريات الصحف البريطانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الدكتورة امنيات شايف ابو بكر الشعيبي اليمنية الجنسية والتي تداول اسمها كبريات الصحف البريطانية بعد تحقيقها إنجاز علمي متقدم في مجال الطب وعملت الدكتورة امنيات على راس فريق من العلماء البريطانيين على اكتشاف عقار مهم لعلاج السرطان الذي يقتل ما يقدر بعشرين الف يمني سنويا ومن مختلف الفئات العمرية.



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