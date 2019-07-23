شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف رسمياً اول ايام عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن فلكي يمني، اليوم الاثنين، عن توقعه لموعد عيد الاضحى المبارك لهذا العام، وموعد وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر



وقال الفلكي أحمد الجوبي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن أول أيام عيد الاضحى المبارك 1440 سيصادف يوم الاحد 11 اغسطس 2019م، ويوم الوقوف بعرفة سيكون السبت 10 اغسطس 2019م ، وأول العشر سيكون يوم الجمعة الثاني من أغسطس 2019م، ويوم الخميس الاول من أغسطس 2019 هو اليوم الـ 29 والأخير في شهر ذي القعدة 1440هـ .