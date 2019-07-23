شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبشر ’’اليمنيين’’ الداخلين إليها بخدمات ومزايا ’’غير مسبوقة’’ .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات غير مسبوقة للحجاج اليمنيين القادمين إليها هذا العام.

وأعلنت جمارك المملكة العربية السعودية في منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، أمس،السبت استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، وتوفير الخدمات من القطاعات العاملة بالمنفذ.

وأوضح المدير العام لجمرك الوديعة السعودي والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد المالكي، لوكالة الانباء السعودية، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة، وتم اعداد الخدمات التي تقدمها جمارك المنفذ لضيوف الرحمن، وتتمثل في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيره مكيفة تتسع لأكثر من 400 حاج، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.