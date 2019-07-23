شكرا لقرائتكم خبر عن لواء سعودي بكامل عتادة العسكري في طريقه الان إلى العاصمة المؤقتة عدن .. تعرف على مهمته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال شهود في منطقة الخشعة بمديرية العبر بوادي حضرموت انهم شاهدو صباح اليوم الإثنين قوة عسكرية سعودية ضخمة عبرت عبر ميناء الوديعة الحدودي

وبحسب المصادر فان ان لواء متكامل مجهز بكافة الاسلحة المتوسطة من الوية حراسة المنشئات الخاص من قوات التحالف العربي " السعودية " عبر منفذ الوديعة صباح اليوم متوجها الى مدينة المكلا

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وبحسب المصدر فان معسكر التحالف في منفذ الوديعة تسلم برقية من التحالف العربي عن قدوم لواء متكامل متوقف حاليا في منطقة الخشعة بوادي حضرموت تحت حراسة امنية مشددة وجهته صوب مدينة المكلا بعدها الى العاصمة المؤقته #عدن

ومن المتوقع ان تكون مهمة اللواء السعودي استلام المقرات والمواقع التي ستنسحب منها القوات الاماراتية ، بالاضافة الى الترتيب الامني لانعقاد مجلس النواب بعد عيد الاضحى المبارك