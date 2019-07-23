كما وردنا.. وزير الداخلية يزف بشرى سارة للشعب اليمني ويكشف نتائج زيارته إلى السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - زف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ، اليوم ، بشرى سارة لكافة أبناء الشعب اليمني. حيث أكد بأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مجال اداء قطاعات وزارة الداخلية في عموم المحافظات المحررة، بالتعاون مع الجانب السعودي.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريح لصحيفة عدن الغد رصده " المنارة نت " قبل قليل، أنه عقد إجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع الجانب السعودي بقيادة الأمير فهد بن تركي قائد القوات البرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أسفرت عن اتفاقات شاملة فيما يخص عمل وزارة الداخلية.

وأوضح وزير الداخلية أن القيادة السعودية أبدت تفهما كبيرا بضرورة تفعيل نشاط كافة قطاعات وزارة الداخلية في عموم المحافظات المحررة ودعم اجهزتها دعما كاملا

وأكد الميسري أن الاتفاق تضمن دعما كاملا لكافة قطاعات وزارة الداخلية في عدن وعموم المحافظات المحررة وتنظيم العمل الامني بشكل كامل. مؤكداً بأن كافة قطاعات الشرطة سيتم تفعليها تفعيلا كاملا.

الميسري أشار إلى أن زيارة له ستتم خلال يومين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لإستكمال الاتفاقات الأمنية بين البلدين، والتي تم الاتفاق عليها مسبقا.

واشاد في سياق تصريحه بالدعم الذي تقدمه كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. مشدداً على أن معركة الجميع في اليمن اليوم واحدة.

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