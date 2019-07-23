وساطة تنهي قضية ثأر في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

تمكنت وساطة قادها مسؤول في انصار الله وعدد من المشائخ والأعيان بمحافظة البيضاء لإنهاء قضية ثار بين أبناء مديريتي الملاجم والطفه.

القضية انتهت بحل نهائي توصلت اليه الوساطة برئاسة مسؤول أنصار الله بالمحافظة الشيخ حمود شثان ووافقت جميع الاطراف على فتح صفحة جديدة بين أبناء آل حمزة بالملاجم وآل القويم بالطفه، حيث اتفق الجميع على توطيد مسألة الإخاء بينهما والوقوف صفا واحدا لمواجهة العدو الحقيقي للبلد وأبنائه وتوحيد الجهود ورفد الجبهات.

وبإنهاء هذه القضية يكون أبناء البيضاء قد وجهوا لقوى العدوان وأدواته صفعة جديدة في إفشال واحدة من مخططاته الخبيثة الساعي إليها بمحافظة البيضاء عبر إشعال الفتن والاقتتال بين أبناءها وقبائلها.