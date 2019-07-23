- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء
تمكنت وساطة قادها مسؤول في انصار الله وعدد من المشائخ والأعيان بمحافظة البيضاء لإنهاء قضية ثار بين أبناء مديريتي الملاجم والطفه.
القضية انتهت بحل نهائي توصلت اليه الوساطة برئاسة مسؤول أنصار الله بالمحافظة الشيخ حمود شثان ووافقت جميع الاطراف على فتح صفحة جديدة بين أبناء آل حمزة بالملاجم وآل القويم بالطفه، حيث اتفق الجميع على توطيد مسألة الإخاء بينهما والوقوف صفا واحدا لمواجهة العدو الحقيقي للبلد وأبنائه وتوحيد الجهود ورفد الجبهات.
وبإنهاء هذه القضية يكون أبناء البيضاء قد وجهوا لقوى العدوان وأدواته صفعة جديدة في إفشال واحدة من مخططاته الخبيثة الساعي إليها بمحافظة البيضاء عبر إشعال الفتن والاقتتال بين أبناءها وقبائلها.
كانت هذه تفاصيل خبر وساطة تنهي قضية ثأر في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.