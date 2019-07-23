استقالة قيادي في حزب الإصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

قدم قيادي، في حزب الإصلاح استقالته من الحزب، احتجاجاً على الممارسات اللاأخلاقية واللا قانونية لقيادات الحزب في ربوع الوطن.

ووجه الدكتور ماهر الكودي، على حسابه في “فيسبوك”، نص الاستقالة إلى رئيس التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، والمدير التنفيذي للحزب في محافظة عدن.

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وقال، في الرسالة: “لقد أردنا مراراً وتكراراً إيضاح الصورة لكم عبر منشوراتنا وفي صفحاتنا، للأعمال اللا أخلاقية عن طريق النقد البناء وناشدناكم مراراً وتكراراً لتقييم أخطائكم، لكن أبيتم إلا أن تظلوا بذات الطريقة نفسها وتجاهلتم كل ما ذكر آنفاً، وهذا يعد دليلاً لمشاركتكم بتلك الأعمال اللا إنسانية”.

وأردف قائلاً: “لقد قوبلنا بذباب الكتروني ضخم ووحوش بشرية استطاعت وتمكنت من اعتقالنا حتى زج بنا في السجون دون وجه حق ودون أي مسوغ قانوني، وكان من الأحرى والأجدر استخدام تلك الانتقادات في تقويم اعوجاجكم”.

وكشف أن كثيراً من الانتهاكات والاختطافات والاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي وكذا الإعلاميين والصحفيين الذين تعرضوا للاضطهاد والتعسف والإقصاء كانت بتوجيهات من بعض القيادات لدى الحزب.