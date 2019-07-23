الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً على جبهة باقم

سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن واستهدفت تجمعات للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إن "الغارات طالت تجمعات وآليات للميليشيا في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر، التابعة لمديرية قعطبة، مضيفاً أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لها".

وفي محافظة صعدة، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتجمعات في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة وأسفرت عن مصرع 12 عنصراً من مسلحي الحوثي وجرح آخرين.

وفي السياق أحرزت قوات الجيش الوطني، تقدماً جديداً في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي لـ "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة. وأضاف "إن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم".

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وأوضح أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار.

في غضون ذلك بات تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية يأخذ منحى خطيراً في جبهات الحديدة غربي اليمن، بعد أيام قلائل من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة في عرض البحر، وغداة إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث لمجلس الأمن وتحدثه عن تقدم كبير واختراق مهم.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة، أن الميليشيات الحوثية في مديرية زبيد جنوب الحديدة، استأنفت السبت، العمل في طريق إمداد حربي يبدأ من مناطق نائية بين مدينتي زبيد والتحيتا مروراً بقرى حسين رضى والمسلب والروية وبني الهادي، لافتاً إلى أن ذلك يستهدف الالتفاف على قوات المقاومة المشتركة في مدينة التحيتا وصولا إلى مواقع بقايا جيوبها في مناطق نائية جنوب الحديدة.

وتزامن ذلك مع تصاعد القصف المدفعي الكثيف للحوثيين والاستهداف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسارع عمليات استقدام تعزيزات وقوات كبيرة، في تحدٍ صارخ لمخرجات الاجتماع الثلاثي المشترك للجنة الرقابة الأممية .