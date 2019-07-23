شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة تفاجئ الجميع وتدافع عن ”السعودية” وتلجم قيادي حوثي بارز برد ”مفحم” على الهواء مباشرة ..شاهد ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض القيادي البارز في جماعة الحوثي " محمد البخيتي " لتقريع مفاجيء من مذيعة قناة الجزيرة اثناء تقديمة مداخله على الهواء مباشرة في برنامج " حصاد الأخبار" .

وقاطعت مذيعة الجزيرة القيادي البخيتي حين تحدث عن تغير في موازين القوي لصالح جماعته في مواجهة السعودية والتحالف معتبرة أن كلامه ينطوي على الكثير من المبالغة .

وقالت مذيعة الجزيرة مخاطبة البخيتي " انت تبالغ السعودية تعيش اجواء امنه وهناك حفلات فنية تقام في المملكة وهذا دليل ان السعوديين يعيشون اجواء آمنه وفي المقابل انتم في اليمن من تعيشون تحت خط الفقر وتعانون ".