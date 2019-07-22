تعز: اشتباكات عنيفة في جبهة تورصد ماوية والمليشيا تتكبد خسائر فادحة

تجددت الاشتباكات بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى في جبهة وترصد ماوية.

واكدت مصادر محلية إن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لهجوم حوثي في جبهة ماوية تورصد.

وحاولت المليشيا قصف مواقع المقاومة بالأسلحة الثقيلة في محاولة منها لاستعادة المواقع التي خسرتها لكن المقاومة كانت لها بالمرصاد وردت عليها بالأسلحة المختلفة واجبرتها على الرجوع من حيث اتت .

واكد المصدر ان مليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة من قبل قوات المقاومة الجنوبية مما أجبرها على العودة والانسحاب إلى مواقعها السابقة .