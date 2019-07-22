على طريقة داعش.. ماذا قال ناشطون عن جريمة سحل الحوثيين لمواطن في عمران

لم تتورع مليشيا ايران الحوثية هذه المرة من قتل أنصارها فحسب بل تعدت الى القيام بالتمثيل بجثثهم وسحلهم ومن ثم القيام بتصوريهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة بشعة ليس لها علاقة بعادات اليمنيين في الخصوم والاختلاف وانتهاك صارخ لحقوق الانسان والقوانين الدولية.

المليشيا قامت الاسبوع الجاري بقتل احد مشايخ محافظة عمران الموالين للجماعة والذي عملوا على مناصرتها في احتلال المحافظة 2015م لكن قتله بتلك الطريقة والتمثيل بجثته أكدت الرأي العام أنهم عبارة عن مليشيا اجرامية ايرانية بامتياز.

الخليج 365 رصد ردود فعل بعض المسؤولين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وخرج بهذا الانطباع الساخط والمستهجن للجريمة البشعة.

إدانات واسعة:

وفي هذا الاطار تناول الراي العامل المحلي على وسائل التواصل هذه الجرائم بالادانة الواسعة حيث قال وزير الاعلام معمر الارياني، على الطريقة الداعشية قتل الحوثيون مجاهد الغولي، أحد مشائخ محافظة عمران الذين ساندوا #المليشيا_الحوثية في معارك محافظة عمران واقتحام معسكر اللواء 301 والفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء، الحوثيون لم يكتفوا بقتله بل نكلو بجثته وسحلوه بعد أن فجروا منزله.

وأضاف:" هذه الجرائم الارهابية ارجو ان تكون عبره لمشائخ القبائل ممن لايزالون في صف #المليشيا_الحوثية ويدفعون بأبنائهم وإخوانهم للقتال في جبهاتها وهو ما يؤكد أن مليشيا الحوثي لا عهد لها ولا ذمة وأن هذه الجرائم ستطال كافة المشائخ بعد أن تستنفد المليشيا كافة خدماتهم

أما وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي، فقد علق على مقطع عملية سحب جثة الشيخ القبلي على الارض والتمثيل بجثته بقوله:" هكذا تتخلص #مليشيات_الحوثي_الإرهابية ممن حملوها على أكتافهم من صعدة الى صنعاء، الحوثي أخطر من #داعش، وإذا كان هكذا تعاملهم مع من ساندوهم فيكف مع بقية اليمنيين الذين ضاقوا بهم ذرعا. جماعة تناسلت من الموت وراكمته حتى يوشك ان يبتلعها.

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على طريقة داعش:

أما الناشط الحقوقي براء شبيان فقد علق على الجريمة بالقول:" من هول المشهد لم استطع ان أشارك على صفحتي ما فعله الحوثيين في محافظة عمران تسمعهم يصرخوا شعارهم وهم يسحلوا جثة الشيخ مجاهد قشيرة ويضربوا جسده الميت.

وأضاف:" نفس المشايخ الذي ساعدوهم في السابق تقوم الجماعة بتصفيتهم الان شاهدت المشهد وكأنني ارى داعش تماما، لا فرق..نفس الممارسات".

بدورة قال الناشط الحقوقي محمد المسوري إن المليشيا الحوثية لا عهد لهم ولا امان مؤكدا بالقول: لاتصدقوا .. وجه السيد ولا وجه غيره. إذا كان مجاهد قشيرة وسلطان الوروري ومن سبقوهم.

قد هم مع سيدهم مش إلا في وجهه وقتلوهم وسحلوهم وفعلوا فيهم ما لايعمله إنسان بهذا الشكل. فكيف بمن وقف في وجهه وحاربه؟

قتل وسحل من قاتل معهم وبهذه البشاعة. يؤكد بأنهم لا أمان لهم.

كما ستنكر الناشطون في وسائل التواصل هذه الجريمة البشعة واعتبروا أن من سيقف مع هذه المليشيا سيكون مصيره يوما ما تحت اعقاب البنادق والتمثيل بجثته ولا خيار سوى رفض هذه المليشيا وجرائمها.