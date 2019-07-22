إصابة إمرأة حامل برصاص قناص حوثي شمال الضالع

افادت مصادر عن اصابة إمرأة حامل برصاص قناص حوثي اليوم شمال غرب محافظة الضالع.

وذكرت المصادر أن القناص الحوثي اطلق النار على المواطنة كاتبة محمد عبيدي من اهالي قرية وادي المشاريح اثناء ما كانت ترعى الاغنام وسط الوادي القريب من منزلها، وقد وقعت الرصاصة في ساقها الأيمن واردتها أرضاً على الفور، وتم إسعافها إلى المستشفى وحالتها مستقرة.

وتقوم مليشيا ايران الحوثية باستهداف المدنيين في القرى والبلدات شمال الضالع بشكل متزايد حيث استهدفت الأربعاء الماضي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة الشغادر وسط حجر عن طريق القنص، وإصابة إمرأة أخرى يوم الجمعة الماضي في مديرية الأزارق بنفس الطريقة.