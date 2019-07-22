عائلة ألبي البحرينية تستنكر فبركات الجزيرة وتؤكد أن محاولات قطر مكشوفه

عبر عائلة ألبي البحرينية، عن استنكارها بما بثته قناة الجزيرة القطرية عبر برنامجها المغرض "ما خفي أعظم"، مؤكدة أنه لا يعبر عن واقع المجتمع البحريني المتلاحم والمتماسك خلف قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد.
وذكرت عائلة ألبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن قناة الجزيرة أداة قطرية تسعى للاستهداف المتواصل والممنهج للبحرين، مؤكدة أن هذه المحاولات البائسة والمكشوفة لن تزيد المجتمع البحريني إلا قوة وتصميماً على المضي قدماً بمسيرة التطور والنماء.
وجددت عائلة ألبي ولاءها المطلق والراسخ ووقوفها صفاً واحداً خلف قيادة الملك، معربة عن تأييدها التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات رداً على المحاولات المغرضة التي تتبناها قطر لتقويض الوحدة الوطنية ولاستهداف أمنها الاجتماعي والإساءة لما تحقق من منجزات في ظل المشروع التنموي الشامل للملك حمد.
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