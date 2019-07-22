أمنية المهرة تقر منع أي استحداثات في الأراضي المتنازع عليها وتلّوح بإجراءات صارمة

ناقشت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة المهرة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت عدد من القضايا والمستجدات الأمنية على الساحة المحلية.

ووفق متابعة "الخليج 365" شددت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتثبيت دعائمه في أرجاء المحافظة ، وتفعيل دور الاجهزة الأمنية ورفع الحس واليقضة العالية لدى رجال الأمن باعتبارهم العيون الساهرة.

وأقرت اللجنة منع استحداث أي نقاط قبلية أو أي أعمال مماثلة على الأراضي المتنازع عليها قبلياً من أي طرفاً كان ، وتعتبر تحت مسؤولية الدولة حتى يتم حل الإشكالية حولها وحسم القضية.

وأكدت أن لها الحق في إتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية لأزمة وصارمة في حال أي خرق أو مخالفة أو عدم الامتثال لقرارات اللجنة ، محذرةً من خطورة ذلك ، ومشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ضد كل من لم يلتزم أو يحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها .

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وأهابت اللجنة الأمنية بجميع الأطراف التعاون مع السلطة المحلية واللجنة الأمنية سعياً للوصول إلى حلول ومعالجات جذرية للمشكلة.

من جانبه أكد المحافظ باكريت أن السلطة المحلية ماضية في تثبت وتعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم بها المحافظة دون غيرها من المحافظات، مشيداً بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للأجهزة الأمنية وتعزيز دورها. .

إلى ذلك استعرضت اللجنة الأمنية عدد من التقارير ومنها سير الحملة الأمنية لإزالة العشوائيات وأبرز النتائج التي حققتها وضرورة استمرارها بما يعزز الحالة الأمنية، مثمنة تعاون أبناء المحافظة وكل المواطنين في الحفاظ على استقرار المحافظة ودعم جهود السلطة المحلية في التنمية والبناء.