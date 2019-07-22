شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية : إعفاء زوجة المواطن وزوج المواطنة من رسوم المرافقين بشرط والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أجابت مديرية الجوازات السعودية على استفسار أحد متابعي حسابها عبر موقع ” تويتر ” بشأن رسوم الإقامة لأبناء مواطن من زوجة أجنبية. وقالت في سؤالها: ” أجنبية زوجة مواطن عندها 5 أبناء هل تدفع رسوم الإقامة أو عندها إعفاء “.

وأوضحت الجوازات:” زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيين من المقابل المالي عليهم مالم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين”.

وحول رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن فأوضحت الجوازات أنها ٥٠٠ ريال في السنة .

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