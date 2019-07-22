الإمارات تتعمد صفع البركاني وتوجه له ثلاث إهانات من العيار الثقيل، وهذا ماحصل !!

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشفت مصادر سياسية على اطلاع بتحركات المدعو سلطان البركاني، عن تلقيه صفعة قوية من الإمارات بعد تقديمه لطلب عقد جلسة برلمانية لأعضاء مجلسة في عدن.

وقالت المصادر أن الإمارات أبلغت البركاني بموافقتها على عقد جلسة واحدةـ شريطة أن تقتصر الجلسة عليه وعلى نوابه الثلاثة، بدون اي اعضاء اخرين من مجلسه.

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واعتبرت المصادر في تصريحها لـ” الخليج 365 ” هذا الرد بأن بمثابة صفعة قوية بحذاء يعود تاريخه الى ما قبل قيام دولة بإسم الإمارات ، مضيفة أن الاماراتيين اشترطوا فوق ذلك أن تعقد الجلسة الرباعية بعد عيد الأضحى .

وأوضحت المصادر إن الرد الاماراتي على طلب سلطان البركاني لم يأتي سوى امس الاحد عبر اتصال تلقاه البركاني من احد حرس قائد القوات الاماراتية في عدن ، وهو ما يعد اهانة ثالثة للبركاني ومجلسة فيما تتمثل الاهانة الثانية في عدم رد الاماراتيين على طلب البركاني اثناء تواجده في ابو ظبي.