مستجات المعارك في الجوف وتعز والمناطق الحدودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل ابطال الجيش واللجان الشعبية، مساء اليوم الإثنين التنكيل بمرتزقة العدوان السعودي الامريكي في عدد من الجبهات.

وكشف مصدر عسكري عن اعطاب آلية عسكرية للمرتزقة بقصف مدفعي في خب والشعف بمحافظة الجوف، مؤكداً مصرع وجرح المرتزقة الذين كانوا على متنها.

وفي محافظة تعز أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في مديرية الوازعية.

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وبحسب المصدر فإن الصاروخ يعد الثاني لهذا اليوم مبينا أن العديد من المرتزقة سقطوا ما بين قتيل وجريح في صفوفهم كما شوهدت سيارات الاسعاف وهي تهرع إلى المكان

وفي حجة جرى قنص 5 من المرتزقة شمال مثلث عاهم، بالاضافة الى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شرق حيران، مساء اليوم.

وقامت مدفعية الجيش واللجان باستهداف تجمعات المرتزقة في البقع قبالة نجران مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قيادات