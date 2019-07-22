شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل من الرياض .. السفارة تكشف السبب الحقيقي لهروب ”الأميرة هيا” وتفجر مفاجأة مدوية عن علاقة الملك... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة الشرق الفضائية مقطعا صوتيا قالت إنها حصلت عليه بشكل حصري، من داخل السفارة الأردنية في المملكة العربية السعودية، يحسم الجدل حول سبب هروب زوجة حاكم دبي، الأميرة هيا بنت الحسين.

وفي المقطع الذي بثته القناة، ورصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" يقول أحد العاملين في السفارة، إن السبب الحقيقي لهروب الأميرة هيا هو محاولة أبوظبي ودبي، إشراك الأميرة وشقيقها الملك الأردني عبدالله بن الحسين بـ "صفقة القرن" وهو ما رفضه الملك وشقيقته.

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وبحسب المقطع، فإن الأميرة هيا رفضت محاولات بن زايد وبن راشد، وأكدت أنها لن تتدخل بالشأن السياسي.

ويوضح التسريب، بأن الخلاف ليس شخصيا كما تروج له دبي وأبوظبي إنما هو سياسي بامتياز.

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