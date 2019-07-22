جمال مُحسن يكشف.. ماذا تفعل المليشيا مع الأطفال ؟

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن هناك مشروع كامل لتفخيخ عقول أطفال اليمن بالجهل والخرافة والحقد والكراهية من قبل ميليشيات الحوثي، خلال الفترة الحالية، حيث تُنظم مليشيا الحوثي مراكز صيفية لاستخدامها فى السيطرة على الجيل الجديد.
وأضاف مُحسن، خلال حديثه، أفعال الحوثيين لابد أن تُجرم دولياً، لأنهم يلعبون على تغيير البنية التحتية للمجتمع اليمني، ومحاولة بث حرب طائفية، مُشيراً أن المليشيا لن تنجح فى زرع بذرة الطوائف فى عقول الأطفال، لافتاً إلى ضروررة العمل لإنهاء هذه الجرائم.
فى السياق ذاته، كشف رئيس تحرير الخليج 365، أنه يتم الزج بالأطفال داخل نواد صيفية لتغيير هوية المجتمع اليمني وغسل عقول الأطفال، ممن هم دون الـ 15 عام، مُضيفاً أن هناك أطفال جاءوا إلى القاهرة للعلاج النفسي بعد سيطرة المليشيا عليهم.
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