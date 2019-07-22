الإخوان كاذبون.. مُحسن يكشف طريقة حزب الإصلاح فى شن الحملات الإعلامية

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، تعليقاً نشر تقرير فرنسي حول مخططات حزب الإصلاح للسيطرة على جزيرة سقطرى ونشر الإرهاب والتطرف في جنوب اليمن، إنه يتفق على الكثير من النقاط فى التقرير، مؤكداً أن سقطرى مجتمع متكاتف بششكل كبير ولا يمكن أن يحدث بها سوى إعادة الحق لأصحابه، لافتاً إلى أن النخبة استطاعت السيطرة.



وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، أن تقرير الوكالة الدولية تضمن العديد من الحقائق حول مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وأن حزب الإصلاح لا يُريد لليمن الخير، مُشيراً إلى أن المنطقة العسكرية بحضرموت لم تستقبل طلقة واحدة على الحوثيين من قبل عناصر الحزب خلال فتة زمنية كبيرة.

وأوضح مُحسن، أن الحملات الإعلامية التى تقوم بها جماعة الإصلاح واضحة لإحداث خلل بين أطراف التحالف العربي وأبناء اليمن، لاصلاح هو من يقوم بذلك من أجل استمرار تواجده، مُضيفاً أن الحملات الإعلامية موجهه لخدمة أطراف غير يمنية لاستهداف المقاومة الجنوبية واستهداف دول التحالف.