كلية المجتمع في عدن تعلن عن انطلاق دورات تدريبية جديدة

انطلقت الدورات التدريبية في كلية المجتمع وفي مجال الكوافير، والتي هي تتبع منظمة انترسورس.

وحضر تدشين انطلاق الدورة عميد الكلية د عوض العلقمي ونائبه الدكتورة وفاء هادي ألقى عندها العميد كلمة مقتضبة رحب من خلالها بكل الطلاب المتدربين في الدورة وحثهم على الإستفادة من هذه الدورات القائمة وذلك لما لها من مردود إيجابي ستعود عليهم بالنفع وذلك من خلال ماسيتلقونه من معارف وخبرات ستساعدهم في الحصول على فرص عمل ناهيك عن قيمة المثلى في التسلح بالعلم والمعرفة.

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وقال أن مثل هذه الدورات دائماً ما تساهم وبشكل فعال في الدفع بعجلة التنمية في البلاد .. مشيداً بكافة قيادات المركز التدريب وكذلك الطاقم الإداري فيه على عملهم الدؤوب والتفاني في عملية التحضير والإستعداد لإقامة هذه الدورة.

مشدداً فيها بالاهتمام التام بأبنائه المتدربين في الدورة وتذليل كل الصعوبات أمامهم لإستكمال الدورة بالشكل المطلوب.