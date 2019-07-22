وزير حقوق الانسان: سحل مليشيا الحوثي للجثث انتهاك للأعراف اليمنية

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر ان المليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارخ، مطالبا بإدانة تلك الانتهاكات.
وذكر عسكر في تغريدة على موقع "تويتر" تعليقا على سحل المليشيات الحوثية لجثة أحد المتعاونين معها في عمران بعد تصفيته من قبل مسلحيها ان "المليشيات تسحل جثث الأسرى وتمثل بهم، متجاوزة لكل الأعراف اليمانية وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح عسكر: "واذا كان تعاملها مع من مالئها وساندها بهذه الوحشية فكيف بمن ناوئها؟!".
وأشار إلى أنه لدعم جهود السلام باليمن لابد من إدانة مرتكبي هذه الانتهاكات، التي يعني استمرارها استمرار العنف".
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