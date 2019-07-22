مسؤول بتعز يدشن إفتتاح فرع مصلحة الأحوال المدنية بمديرية مشرعة وحدنان

دشن وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ، صباح اليوم الإثنين إفتتاح فرع مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية مشرعه وحدنان .

وكان ذالك بحضور مدير عام المديرية الأستاذ جمال النقيب ، ومدير عام الأحوال المدنية بالمحافظة المقدم إسكندر المخلافي ، ومدير أمن المديرية الملازم أكرم الزعيم.

وخلال التدشين أطلع الوكيل عون على التجهيزات الخاصة بافتتاح فرع الأحوال المدنية بالمديرية.

من جانبه اكد مدير عام الأحوال المدنية بالمحافظه المقدم إسكندر المخلافي ، ان ادارة الأحوال المدنية بمحافظة تعز لن تدخر جهداً في القيام بكل ماهو مطلوب من أجل إعادة تطبيع الأوضاع بالمحافظة لما تمثله من أهمية كبيرة في تقديم وتسهيل الخدمات للمواطنين.

وقال المخلافي ، ها نحن اليوم نفتتح فرع الأحوال المدنية بمديرية مشرعه وحدنان لكي يتم تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

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بدوره عبر مدير عام المديرية جمال النقيب ، عن شكره وإمتنانه لمدير عام الأحوال المدنية الذي بذل قصارى جهده من أجل إفتتاح فرع الأحوال المدنية بالمديرية من أجل توفير هذه الخدمة الهامه لمواطني المديرية.

الجدير بالذكر إن إدارة الأحوال الشخصية بتعز بقيادة اسكندر المخلافي لعبت دوراً كبيراً في عودة عمل ومهام المصلحة في مدينة تعز خلال الفترة الماضيه عبر تقديم خدماتها للمواطنين وتسهيل معاملاتهم وفق إجراءت سلسة وسهلة.

حضر التدشين عدد من الشخصيات الإجتماعية وجمع غفير من المواطنين.