فلكي يمني يوضح تاريخ أول أيام عيد الأضحى المبارك

توقع فلكي یمني، الیوم الاثنین، أن يكون موعد عید الاضحى المبارك لھذا العام، وموعد وقوف حجاج بیت الله الحرام على صعید عرفات الطاھر.

وقال الفلكي أحمد الجوبي، في نشر على صفحتھ بالفیسبوك، أن أول أیام عید الاضحى المبارك 1440 سیصادف یوم الاحد 11 اغسطس 2019م، ویوم الوقوف بعرفة سیكون السبت 10 اغسطس 2019م ، وأول العشر سیكون یوم الجمعة الثاني من أغسطس 2019م، ویوم الخمیس الاول من أغسطس 2019 ھو الیوم الـ 29 والأخیر في شھر ذي القعدة 1440ھـ .