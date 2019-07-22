لجنة الانقاذ الدولي تقيم دورة تدربية للمعلمين بالضالع

تقيم لجنة الإنقاذ الدولية دورة تدريبية لمعلمي مديريات الضالع -الشعيب -قعطبة -الازارق تحت عنوان كفايات اساسية لمعلمي التعليم الأساسي في حالات الطوارئ , "وتدريس"

الصفوف المجمعة" .

ودشن محافظ محافظة الضالع. رئيس المجلس المحلي اللواء الركن علي مقبل صالح ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ محسن الحنق الدورة التدريبية للمعلمين المنعقدة من ٢١ - ٢٤ في قاعة نادي الصمود الرياضي بمدينة الضالع يتلقى خلالها اهم المعارف والعلوم خلالها.

و ألقى محافظة الضالع خلال التدشين كلمة أمام كوادر التربية والتعليم المشاركين من مديريات المحافظة التي استهدفتهم لجنة الإنقاذ الدولي.. حيث أكد على انجاح الدورة للخروج فيها بحصيلة علمية يستفيدون منها ليفيد بها طلاب وطالبات وجيل المستقبل ليمكن المعلمين والمعلمات من إخراج الطلاب عامة من الكابوس والظلام الذي يعيشونه بسبب الحرب التي دمرت البنية التحتية لتعليم ودمرت العقول ، و شدد على استيعابها وفهمها لنقلها الى طلاب المراحل الأساسية ، كما وجه المحافظ المعلمين إلى القيام بدورهم و واجبهم تجاه العملية التعليمية والاهتمام بالطلاب من خلال المتابعة والتقييم وتدريس المناهج وتكثيف الأنشطة العلمية بشكلها الصحيح من خلال بذل الجهود في عملية التحصيل العلمي لطلاب ومحاربة ظاهرة الغش التي يعاني منها المجتمع عامة كونها مدمرة ليس للاجيال فحسب بل والأوطان.

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من جانبه مدير عام مكتب التربية والتعليم الاستاذ محسن الحنق رحب بالمحافظ مقدما شكره وتقديره للجهود التي يبذلها في متابعة وتحسين الأوضاع التعليمية ودعم الجهود الذي يقوم بها ويقدمها مكتب التربية و حث المعلمين في اداء واجبهم على اكمل وجه بامانه وصدق واخلاص .

بدورهم ممثل لجنة الإنقاذ الدولية أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الضالع ومدير عام مكتب التربية والتعليم والمعلمين والكوادر التربوية والحضور جميعا على دعم المنظمة في التشجيع في تنفيذ هذه الدورة وتسهيل وتأمين اقامتها وعلى حضورهم حفل تدشين افتتاح الدورة التدربية للمعلمين في مديريات محافظة الضالع مشيرا أن تم الأسبوع الماضي اختتام دورة المدربين واليوم بدأت دورة المعلمين.

حضر التدشين كلا من المهندس عبدالرحمن علي حمود مدير عام مكتب الأشغال والطرق والأستاذ محمد فضل أسماعيل مدير مكتب المحافظ وعددا من قيادات السلطة المحلية والتربويين.