بالصور.. تدشين توزيع البطائق الإلكترونية لمنتسبي فرع قيادة الشرطة العسكرية بتعز

دشن صباح اليوم الاثنين ، قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري ، توزيع البطائق الإلكترونية لمنتسبي فرع قيادة الشرطة العسكرية.
وخلال التدشين أشار قائد الشرطة العسكرية إلى أنه من اليوم وصاعدا ستكون هناك قاعدة بيانات واحدة، تحوي كافة البيانات الخاصة بالأفراد وتمنع الازدواج الوظيفي.
وأشاد قائد الشرطة خلال التوزيع بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادتي وزارة الدفاع وقيادة محور تعز، في استكمال اجراءات إعداد نظام بيانات موحد للبطائق الإلكترونية، مؤكدا أن قيادة محور تعز ماضية في استكمال خطوات بناء الجيش الوطني.
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