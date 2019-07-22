انطلاق برنامج تدريب 50 مزارع في مديرية مرخة بشبوة بدعم من مركز الملك سلمان

انطلق برنامج تدريب خمسين مزارعا في مديرية مرخة بمحافظة شبوة بدعم من مركز سلمان للاغاثة. ويأتي ذلك في إطار مشروع تحسين سبل العيش الذي يتولى ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية الإشراف على تنفيذه بالمحافظة. ويتلقى المشاركون على مدى 16 يوما محاضرات علمية عن المحاصيل الزراعية بشبوة وانواعها ومواسم زراعتها وحصادها والاسمدة المناسبة لتحسين جودتها والآفات الزراعية التي تصيبها. وخلال التدشين نوها وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة فهد مبروك بأهمية أهداف المشروع..مشيدين بدورها في تحقيق وتحسين سبل العيش للمستفيدين منها..مؤكدين بانها تمثل تحولاً نوعياً في توجهات المركز ودعمه للبرامج التنموية بالمحافظة. واستعرض منسق المشروع عبدالله الشريمي ، طبيعة الأنشطة التدريبية التي نفذها المشروع خلال الفترة الماضية واتي استفاد منه 350 متدربا ومتدربة من فئات المعيلات والشباب والمزارعين.

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