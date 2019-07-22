الكمال تناقش مع اليونيسيف برنامج الحماية الاجتماعية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب اليونيسيف في عدن شارز نيزوكي، أوجه التعاون بين الجانبين.

وبحث اللقاء عدداً من القضايا ذات الصلة بالأنشطة المختلفة وبرنامج الحماية الاجتماعية وخطة عمل حماية الطفل التي تعدها الوزارة.

كما بحث الجانبان مشاريع التوسع في المساحات الصديقة وإدارة الحالة، ودور اليونيسيف في الحد من عمالة الأطفال والخطة الوطنية لحماية الطفل.