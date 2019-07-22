أهمية القيادة المشتركة في الحديدة

في مطلع الشهر الجاري، أعنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، عن قيادة وغرفة عمليات واحدة ستواصل عملية تحرير محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي من مليشيا ايران الحوثية وطردها من جميع المناطق.

هذا الإعلان، يعتبر نقطة محورية ومهمة في مسيرة تحرير البلاد من مليشيا الحوثي التي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات واستكمالا لمشروع بناء قوة عسكرية مسلحة تحافظ على البلد من النفوذ الايراني وتحويل اليمن عبر مليشيات الحوثيين الى منصة لتصدير القلاقل الى دول المنطقة.

وبطبيعة الحال، فإن هذا القيادة المشتركة والموحدة أضافت قلقاً بالغا في بنية التفكير الحوثي نتيجة لأن هذه المليشيا لا تخاف في اليمن إلا من المشاريع المؤسساتية والموحدة وبمثل هذا الاتحاد العسكري فإنه أمرا مقلقا لديها لأن مشروعه سيكون تحرير البلاد من جرائم المليشيا وسطوتها على مقدرات البلاد وحريات المواطنين.

المواطنون في المحافظات غير المحررة يعيشون في حالة من الكبت والخوف نتيجة لسطوة المليشيا الحوثية وتلويحها بالسلاح ضد من يعترضهم ولن يقوم بتحرير هذه المدن الا قوة عسكرية موحدة وجيش مؤسساتي يحمي المواطن والجمهورية بنفس الوقت.

سيظل السلام هو ما يأمل به الشعب اليمني، ولكن لأن مليشيا الحوثي لا تعمل الا في صالح مشروع الخميني وتنفيذ اجنداتها فإن ما يمكن أن يتصدى لهذا المشروع إلا قيادة عسكرية موحدة في إطار جيش يمني موحد مبني على الكفاءة والخبرات والايمان بأن مهمته أولا وأخيراً هي حماية الشعب لا حمياة المشاريع الحزبية والطائفية، وهنا فإن أهمية القيادة المشتركة وتوحدها في في قيادة واحدة أول خطوة نحو ما يأمل به الشعب اليمني من شرقه إلى غربه.