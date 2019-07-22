بالصور.. وكيل المهرة يلتقي بقيادة المؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظة

التقى وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، قيادة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية فرع محافظة المهرة وذلك لمناقشة الأوضاع الإدارية والفنية المتعلقة بتطوير مستوى خدمة الاتصالات في عموم مديريات المحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استمع الوكيل العبودي من مدير فرع المؤسسة المهندس محمد مسلم باكريت الى شرحاً مفصلاً عن أبرز الإحتياجات المتضمنه في تشغيل عدد من محطات وكبائن الاتصالات وتوسعة السنترالات وتقوية شبكة الأتصال وتوفير خدمة الانترنت من أجل تحسين خدمة الاتصالات والانترنت في مديريات المحافظة.

وبحث الوكيل العبودي مع مدير فرع المؤسسة والمهندسين والفنيين أعمال الصيانة الداخلية لشبكة الاتصالات في مديريات المحافظة والمشاريع المتعلقة بجانب الاتصالات لتلبية احتياجات للمواطنين من الحصول على هذه الخدمة بكل سهولة.

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وأشار وكيل المحافظة أن خدمة الاتصالات أصبحت من الضروريات الملحة لما لها من أرتباط وثيق بمعاملات المواطنين اليومية ، مؤكداً أستعداد السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت في تقديم التسهيلات والدعم لفرع المؤسسة لتحسين خدمة الاتصالات والانترنت في جميع مديريات المحافظة.

وأطّلع الوكيل العبودي على طبيعة عمل محطات مؤسسة الاتصالات والصعوبات التي تعترض سير الأداء ، مشيداً بجهود موظفي وكوادر المؤسسة العامة للإتصالات في تطوير وتحديث العمل بما يخدم تحسين خدمة الاتصالات بما يلبي آمال وتطلعات مواطني المحافظة من هذه الخدمة الحيوية الهامة.

وشدد العبودي على ضرورة معالجة تغطية إحتياجات المؤسسة من العمالة الفنية وإجراء الصيانة المطلوبة على خطوط الشبكة وكبائن السنترالات بهدف تحسين الخدمة للمواطنين.