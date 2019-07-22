مقتل عدد من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في صرواح بمأرب

تمكنت قوات الجيش الوطني من تنفيذ كمين محكم على عناصر لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد. وأكدت مصادر ميدانية" أن قوات الجيش نفذت كمينا محكما على مجاميع تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب المحافظة". وتابعت المصادر" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية بقلب الجبهة". وذكرت المصادر" أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصرا حوثيا وجرح آخرين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع، بالإضافة إلى استعادت كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".

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