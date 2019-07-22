بالصور.. وكيل المهرة يناقش أوضاع منطقة ضبوت بمديرية الغيضة

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، بمعية مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان ، مع اللجنة النسائية من صوت المرأة الحر أوضاع منطقة ضبوت بمديرية الغيضة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفق متابعة "الخليج 365"، استعرض اللقاء، أوضاع منطقة ضبوت فيما يتعلق بالجوانب التنموية والوقوف أمام مستوى مشاريع خدمية بالمنطقة وعدداً من المواضيع المتعلقة بقضايا وتطلعات المواطنين وسير العمل في مشاريع الخدمات المدرجة في الخطط التنموية المحلية.

واستمع الوكيل العبودي إلى إحتياجات منطقة ضبوت من المشاريع والخدمية التي تتعلق بتحسين مستوى الخدمات الصحية والمائية بما تلبي إحتياجات المنطقة وضمان إيصال الخدمات الضرورية إلى جميع المواطنين بالمنطقة.

وأشاد العبودي بجهود ودور قيادة المديرية وصوت المرأة المهرية الحر في السعي المستمر لإعادة الخدمات لمنطقة ضبوت بما يخفف من معاناة المواطنين ، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة تسعى إلى تكثيف نشاطها في اتجاه الارتقاء بدورها في توفير الخدمات الأساسية وتلبية متطلبات المواطنين بالمحافظة.