باكريت يدشن العمل في مشروع طريق الغيضة - منعر - تريم بتكلفة نحو 80 مليون دولار

دشن محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بمعية وكيلا المحافظة الشيخ صالح بن عليان وم. سالم العبودي بدء العمل في مشروع طريق الغيضة - منعر- تريم -المرحلة الأولى - والذي تنفذه شركتي بن جريبة والمخزوم للتجارة والمقاولات العامة المحدودة بطول (346) كم (شق وسفلتة) بتكلفة إجمالية بلغت (79 مليوناً و512 ألفاً و141 دولار) بتمويل من السلطة المحلية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، اطلع المحافظ على الانطلاقة الأولى للعمل في المشروع ، مشدداً على أهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها وتجاوز الاختلالات التي رافقت بعض المشاريع السابقة.

وأكد بأن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات للشركتين لإنجاز مهامها في الوقت المحدد نظرا لأهمية المشروع في ربط مديرية منعر لأول مرة بشبكة الطرق واختصار المسافة على المسافرين، متمنياً للشركتين المنفذتين للمشروع التوفيق والإسراع في الإنجاز والتنفيذ على الوجه المطلوب.

ويمثل مشروع طريق لغيصة - منعر - تريم الاستراتيجي أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيعطي نهضة اقتصادية وتنموية للمنطقة التي تتميز بثروة زراعية ونفطبة هائلة، وظل المشروع حلماً يراود أبناء المهرة حتى بدأت أولى تفاصيله تتحقق اليوم.

حضر التدشين مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق م. خالد العماد ومدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور م. عوض قويزان ومدير عام مديرية منعر البخيت خوار وعدد من المسؤولين والمختصين.