الضالع.. مقتل وجرح العشرات من المليشيا وتدمير آليات ومخزن ذخائر جراء غارات

لقي العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وتدمير آليات وأسلحة ومخزن ذخائر في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات شمالي محافظة الضالع.

وحسب مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية مركزة ونوعية هي الأعنف منذ أسبوعين.

واستهدفت تعزيزات للميليشيات قدمت من محافظة إب وكذا مواقع وآليات للميليشيات في الجب بحجر ومواقع أخرى شمال وغرب مديرية قعطبة شمالي وغرب الضالع وغارة أخرى في مديرية ماوية تعز.

وأضافت المصادر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية ، جرى إنتشال جثث بعضهم بدراجات نارية شوهدت وهي تقوم يإخلائهم من المواقع التي تم استهدافها ، بينما لا تزال الكثير من الجثث متناثرة في أماكن القصف.

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وبالتزامن مع الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي ، صرح المتحدث الرسمي بأسم القوات الجنوبية المشتركة النقيب ماجد الشعيبي

، إن وحدات المدفعية وراجمات الصواريخ للقوات الجنوبية المشتركة قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال وغرب قعطبة ومناطق في حجر شمالي الضالع.

مضيفا" ان القصف اصاب اهدافه بدقة مما أسفر عن وقوع خسائر في تدمير آليات ومعدات وخسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي الإنقلابية.

وفي ذات السياق قبل لحظات من كتابة الخبر لجأت ميليشيات الحوثي إلى القصف العشوائي مستخدمة قذائف الهاون على قرية شخب شمال غرب قعطبة شمالي الضالع.

أعقب ذلك إندلاع إشتباكات متقطعة بين الحينة والأخرى بين ابطال قواتنا الجنوبية المشتركة من جهة وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى.