علق مسئول إسرائيلي على حملة التبرعات الحوثية لصالح حزب الله اللبناني. وكتب أفخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، عبر حسابه على تويتر: شاهدوا هذه المهزلة.. إذاعة تابعة للحوثيين في اليمن جمعت 132 ألف دولار من اليمنيين الجياع لصالح حزب الله الإرهابي الذي يعاني من Advertisements أزمة اقتصادية خانقة. وأضاف: اضح ان أزمة #فش_مصاري تزلزل أركان مطية إيران بلبنان. وتابع: أزمة حزب الله الاقتصادية قوية لدرجة أنه بحاجة إلى مساعدة من ميليشيات إيران الطائفية لتسانده في صرف الأموال على نشطائه وذلك على حساب الفقراء والمساكين من أبناء الشعب اليمني.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسئول إسرائيلي يعلق على جمع مليشيا الحوثي تبرعات لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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