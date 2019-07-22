مأرب.. الباكري يدشن مشروع المسح الشامل لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني

دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، اعمال المسح الشامل لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة (معاهد- كليات مجتمع) والذي ينفذه مكتب التعليم الفني والتدريب المهني على مدى ستة أيام.

وخلال التدشين استمع الوكيل الباكري من مدير عام المكتب ناجي الحنيشي الى شرح عن المشروع الذي يستمر ستة ايام واهدافه والانشطة التي ستنفذ من قبل فرق المسح..مشيراً الى ان مشروع المسح الشامل يأتي ضمن اولويات خطة وزارة التعليم الفني للعام الجاري، ويستهدف كافة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والخاصة ومكاتب الوزارة والمعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع المدني في المحافظات المحررة، للانشاء قاعدة بيانات صحيحة تمثل قاعدة تبني عليها الوزارة خططها الاستراتيجية وبرامجها للسير نحو التحديث والتطوير والتجويد للعملية التعليمية في هذا القطاع الحيوي.

ولفت الحنيشي الى ان عملية المسح تهدف ايضا الى التعرف على وضع المؤسسات التدريبية الحالية من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، الى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للمؤسسات التدريبية التابعة للوزارة.

وشدد الوكيل الباكري على اهمية قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتفعيل مؤسساته في بناء قدرات الشباب بالمهن والحرف التي تلبي احتياجات السوق المحلية الى جانب تأهيل الكوادر في مجال التقني والفني، في اطار الاستعداد لاعادة الاعمار وخطط مكافحة الفقر ومساعدة الشباب في فتح افاق وفرص عمل لهم، وتأهيلهم للاسهام الفاعل في بناء مجتمعاتهم، بعد ان تعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية في تدمير كافة قطاعات ومؤسسات التعليم ومنها التعليم الفني والمهني.

ولفت الوكيل الباكري الى حاجة المحافظة لتفعيل مؤسسات التعليم الفني بما يعزز ويواكب الانتعاش الكبير الذي تشهده المحافظة في الجانب العمراني والانشطة التجارية والصناعية، وتزايد حاجة السوق للايادي العاملة الحرفية والفنية والمهنية.. مؤكدا دعم السلطة المحلية لهذا القطاع ولمشروع المسح الشامل وتقديم كافة التسهيلات من اجل انجاز مهامه بالشكل المطلوب.