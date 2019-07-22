"المشتركة" تصد هجوما حوثيا بالجبلية في التحيتا جنوب الحديدة

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الجبلية التي تتبع مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة من عدة جهات نهار اليوم الاثنين ، واستخدمت خلال الهجوم القذائف المدفعية والصاروخية ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والمتوسطة والأسلحة القناصة.

وذكرت المصادر أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم مليشيات الحوثي الذي استمر لأكثر من ساعتين بكل حزم وقوة ، وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وأضافت المصادر أن المليشيا استخدمت خلال الهجوم قذائف الهاون الثقيل وقذائف آر بي جي وصواريخ ” لُــو ” ، والأسلحة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبسلاح البرجنيف.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي كثفت من عمليات التصعيد العسكري على منطقة الجبلية عقب أيام من قيامها بحشد مقاتليها وتعزيزها بالأسلحة الثقيلة على تخوم مديرية التحيتا ، وتحاول المليشيا التقدم نحو مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة.