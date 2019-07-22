رئيس الوزراء يشيد بتضحيات أبناء محافظة حجة في مواجهة الميليشيا

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالتضحيات الجسام التي يسطرها أبناء محافظة حجة في مواجهة تمرد ميليشيا الحوثي الانقلابية ومشاريعها التي أرادت فرضها بحربها العبثية.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد رئيس الوزراء خلال لقائه ، اليوم ، محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني ، حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات.. مشيراً الى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بذلك وتعمل على تمكين السلطات المحلية لتنفيذ الخطط والبرامج العملية والهادفة الى رفع مستوى أداء كافة القطاعات الخدمية والأمنية.

بدوره، استعرض محافظ حجة ، الإنجازات التي قامت بها قيادة المحافظة خلال الفترة السابقة في المديريات المحررة والتقدم الحاصل على كافة المستويات وعلى راسها التقدم الحاصل في تقديم الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة وما تحتاجه المحافظة من اجل تطوير ذلك خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثية والكهرباء والمياه والثروة السمكية وغيرها من القطاعات الاخرى ..مشيراً الى سير المعارك القتالية في مواجهة فلول الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات في المحافظة.

وأشاد محافظ حجة بالجهود التي تبذلها الحكومة واهتمامها بأوضاع المحافظة في مختلف المجالات.. مؤكدا أن أبناء المحافظة سيظلون اوفياء للقيادة السياسية ومواصلة معركتهم ضد التمرد الحوثي الغاشم.