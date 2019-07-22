شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تكشف عن شرط جديد لتجديد هوية مقيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس، أن تجديد هوية مقيم يتطلب وجود تأمين طبي جديد.

جاء ذلك رداً على استفسار وردها من مقيم عبر حسابها في ” تويتر ” قال فيه: ” باقي في التأمين الصحي شهرين هل أستطيع تجديد الإقامة ” .

وجاء رد الجوازات سريعاً على المقيم، موضحة فيه أن تجديد هوية مقيم يشترط وجود تأمين طبي