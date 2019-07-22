شكرا لقرائتكم خبر عن متنازلا عن دم عمه الذي مازال في الثلاجة نجل شقيق الرئيس ”صالح” يفاجئ الجميع ويعلن تأييد الحوثي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، تصريحات مثيرة مؤيدة بشكل أو بآخر لسلطات الحوثيين.

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وقال توفيق محمد عبدالله صالح عفاش، وهو شقيق طارق صالح، قائد ما يسمى بـ‘‘المقاومة الوطنية-حراس الجمهورية’’ لنكن واقعيين وندرس تخوف الشعب وتمسك البعض بالحوثي.

وأضاف في تغريدة على تويتر : لماذا يقبل بعض اليمنيين الحوثي؟.. لانهم يشعروا ان الطرف الاخر الذي يشكل غالبية الشرعية هم الاخوان ـ في إشارة للإصلاح ـ.

وتابع متهماً الاصلاح بجرائم ارهابية :”قد تجرع الشعب 3 سنوات من الاغتيالات والمفخخات الإخوانية والتمثيليات من السبعين الى كلية الشرطة الى العرضي وكلها عمليات داميه ومرعبه”!، مختتماً تغريدته “لنكن واقعيين وندرس تخوف الشعب وتمسك البعض بالحوثي”.

وأثارت تغريدة توفيق آل عفاش ردود فعل كبيرة في أوساط اليمنيين الذين ذكروه بعمه الذي قتل برصاص الحوثيين وعدد من أفراد الأسرة الذين لايزالون في سجون الحوثيين.